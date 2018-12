Kocamaz: "Yapılanlar ortada, yapılamayanlar da önümüzdeki dönem hayata geçecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bugüne kadar yapılanlar ortada, yapılamayanlar da önümüzdeki dönemde hayata geçecek” dedi.

Kocamaz, Gülnar ilçesinde Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi ve üreticilere toplam 18 bin 922 adet fidan teslim etti.

Gülnar eski otogar alanındaki törende konuşan Kocamaz, Gülnar'ın, Mersin'in en önemli ve okuyan oranı en yüksek ilçesi olduğunu söyledi. İlçenin, Mersin siyasetinde her zaman önemli rol üstlenmiş, hemen hemen her dönemde değişik siyasi partilerden milletvekili çıkarmış çok önemli bir merkez olduğunu kaydeden Kocamaz, "Kırsal olması ve gerçekten iş sahasının dar olması nedeniyle dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin mutlaka bir Gülnarlı hemşerimizle buluşma ihtimaliniz çok yüksek. Gülnarlı çalışkan, Gülnarlı zeki, Gülnarlı gerçekten adeta yoktan var eden, kırsalda olmasına rağmen üreten, her konuda kendini fark ettiren önemli bir hemşehri grubu. Dolayısıyla Gülnar'a hizmet etmek, Gülnar'da bir araya gelmek, birleşmek, bütünleşmek, hemhal olmak bizim için de ayrı bir gurur vesilesi” ifadelerini kullandı.

“Yapılamaz denilen birçok hizmeti hayata geçirdik”

Gülnar'a 30 Mart 2014 yılından sonra daha sık gitmeye başladıklarını belirten Kocamaz, “Bu bölgeye eskiden de gelirdik ama 30 Mart 2014'tan sonra çok daha sık gelmeye başladık. Önceden kendimizi tanıtmak üzere geliyorduk. Ama 30 Mart'tan bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini yaygın hale getirmek için geldik. Gülnar'da elimizi sürmediğimiz, dokunmadığımız hemen hiçbir yer kalmadı. Bütün köy yollarımızı yaptık. Yapılamaz denilen birçok hizmeti hayata geçirdik. Şu anda yaptığımız otogar Gülnar'a en az 100 yıl yetecek bir kapasiteye sahip ve bunun yanında altyapısıyla, üstyapısıyla her türlü projelerimiz hazır. Bugüne kadar yapılanlar ortada. Yapılamayanlar da önümüzdeki dönemde hayata geçecek” diye konuştu.

“Ülkemizin geleceğine yön verecek eğitimlerle gençlerimizi geleceğe hazırlamak boynumuzun borcu”

Gülnar Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nin gençleri geleceğe güzel hazırlamak için kapılarını açtığını dile getiren Kocamaz, şöyle devam etti; "Gençler bizim için çok önemli. Gençleri mutlaka geleceğe iyi hazırlamak mecburiyetindeyiz. Geçmişte eğitimcilik yapan bir kardeşiniz olarak bu işe Tarsus'tan bu yana gönül vermişiz. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarını mutlaka vatana, millete hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek, onları ülkemizin geleceğine yön verecek eğitimlerle geleceğe hazırlamak bizim boynumuzun borcu. Belki birçok belediye bu tür konularda hiçbir bütçe ayırmaz, hatta bu iş benim değil diyebilir ama biz gerçekten gençleri seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Bizim görevimizin geçmişle gelecek arasındaki bir köprü olmak olduğu bilinciyle hareket ediyoruz ve gençlere çok büyük önem veriyoruz"

5 yılın eksik projeleri tamamlama gayretleri ile geçtiğini belirten Kocamaz, “Bildiğiniz gibi 5 yıl çok hızlı bir şekilde geçti. Hizmet atağıyla geçti. Eksik kalana hizmetlerle ilgili de planlarımızı, projelerimizi hazırladık, hatta kaynak arayışına girdik. Bir kısım projeleri hayata geçirmeye başladık. Ilısu'dan gelecek su projesi Gülnar'ın tarihinde görüp göreceği en büyük proje. Bu inşallah tamamlandığında Gülnar çok uzun süre su ihtiyacı duymayacak. Su problemini kökünden halletmiş olacak” dedi.

“Halkımız hizmetler konusunda ne kadar cevval olduğumuzu biliyor”

2014 yılında Mersinlilerin kendilerini uzaktan tanıdığını, ancak son 57 ayda daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Kocamaz, “Hiçbir seçim kolay değil. Ama biz en zor seçimi 2014'te yaşadık. 2014'te halkımız bizi sadece Tarsus'ta yaptığımız hizmetlerle tanıyordu. Şu anda Mersin genelinde herkes bizi çok daha yakından tanıyor. Nasıl bir kimliğimiz olduğunu, nasıl bir kişilik taşıdığımızı ve hizmet konusunda ne kadar cevval olduğumuzu bu 57 aylık sürede gördü. Bizim de Mersin ile ilgili hayallerimiz henüz bitmedi. Dolayısıyla şu 3 aylık süre içerisinde çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız ve inşallah 31 Mart'ta bu işi sizlerle birlikte başaracağız” diye konuştu.