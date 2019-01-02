Kocamaz, yeni yılda hastaları ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2018'in son saatlerinde hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kocamaz, 2018'in son saatlerinde Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören, yeni yıla hastane odalarında girecek vatandaşları ziyaret etti. Hastalara yeni yıl sürprizi yapan Başkan Kocamaz, tedavi gören hastalara yeni yılda sağlıklı ömür dileğini iletirken, vatandaşlar da kendilerini unutmayarak ziyarete gelen Kocamaz'a başarılarının devamını diledi.

Kocamaz, yeni yılın ilk saatlerinde ise kentin en kalabalık alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Vatandaşlar, kendilerine gül vererek yeni yılını kutlayan Başkan Kocamaz'a nazik davranışından dolayı teşekkür ettiler.