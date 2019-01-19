Kocamaz, Zürih'te Kardeş Kentler Birliği Çalıştayına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ‘Daimi Onursal Başkanlık' unvanı aldığı ve birlik başkanlığı görevini yürüttüğü Kardeş Kentler Birliği'nin (TCTWA) İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan çalıştayına katılarak, birlik başkanlığını Zürih Belediyesi'ne devretti.

Kardeş Kentler Birliği'nin kurucu başkanı, daimi onursal başkanı ve birlik başkanı Burhanettin Kocamaz, Zürih'te gerçekleştirilen “Dijital Dünyada Kasaba ve Şehir Ortaklıkları” adlı çalıştayda Mersin'in turizm değerlerini katılımcılar ile paylaştı.

Şehir ortaklıklarından çıkarılabilecek değerlerinin ve turizmin kardeş şehirlere olan etkilerinin masaya yatırıldığı çalıştayda konuşan Kocamaz, Kardeş Kentler Birliği'nin kültürlerin birbirini tanıması, turizmin gelişmesi ve dünya barışına olan katkısına vurgu yaptı. Kocamaz, “Günümüzde dünya vatandaşlığı kavramının ortaya çıkması ile insanlar için seyahat etmek, yeni kültürler, yeni insanlar tanımak lüks olmaktan çıkarak demokratik bir hak haline gelmiştir. İnsanlar arasındaki bağları güçlendiren ve içselleştiren seyahatler, bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan dünya barışına yadsınamaz bir katkı sağlamaktadır. Turizm sayesinde kardeş şehirlerin çok değerli halkları özgürce seyahat ederek, farklı kültürleri tanıma fırsatına erişebilmektedir” dedi.

“Mersin'den ilham almanın mutluluğunu yaşıyorum”

Kardeş Kentler Turizm Birliği'nin kuruluş aşamasında ve temasının belirlenmesinde Mersin'den ilham aldığı kardeşlik ruhunun büyük önemi olduğunu söyleyen Kocamaz, “Bizler geçmişten ders alıp, birliğin ve ortaklığın önemini bilen ve yüzünü geleceğe dönen bireyler ve yöneticiler olarak 2015'te dünyada ilk kez gerçeklesen 1. Uluslararası Kardeş Kentler Turizm Zirvesi'nde Mersin'de buluştuk. Geçmişte medeniyetlerin buluştuğu ve her daim gururla temsil ettiğim Mersin'de, tüm ayrımları yıkan, teması kardeşlik ve çok yönlü ortaklık olan bir bulaşmaya imza atmış olmanın ve ondan ilham almanın mutluluğunu hep beraber yaşadık” diye konuştu.

Marka kent olma yolunda ilerleyen yerel yönetimlere tavsiyelerde de bulunan Kocamaz, akıllı kent projeleri ve dijital çağa uyum sağlamanın önemine değindi. Kentlerin turizm potansiyelinin de bu doğrultuda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak dijital çağın sağladığı imkanlar ve akıllı kentler vizyonuyla kentin turizm potansiyelini geliştirdiklerini belirtti. Kocamaz, “Her anlamda marka kent kavramına ulaşmayı hedefleyen yerel yönetimler, akıllı kent projeleri ile de dijitalleşen çağa uyum sağlamak için çalışmaktadır. Kardeş kentler olarak ortaklıklarımızı ve gelişimimizi dijital çağa uygun yaparken yeni model kent turizmi üzerinde düşünmemiz gerekmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da kentimizdeki tüm değerleri önemseyerek turizm potansiyellerini ortaya çıkarıyor ve geliştiriyoruz. Bu doğrultuda turizmin potansiyelinden daha fazla yararlanabilmek için turizmi yalnızca ekonomik bir güç olarak görmek ve sadece politikalar bazında ele almak yerine, adeta bir yaşam tarzı haline getirmek için hizmetler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.