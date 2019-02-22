Kocamaz'ın DP'den adaylık başvurusu kabul edildi

MERSİN (İHA) – Evrakının geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti'den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, dün Demokrat Parti'den (DP) Büyükşehir adayı olarak yaptığı başvuru İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.

İl Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde Mersin'den aday olacak isimlerin listesini seçim kuruluna astı. İl Seçim Kurulu'nun listesinde, Burhanettin Kocamaz DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yer aldı.

MHP'den aday gösterilmeyince partiden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Adayı olan Kocamaz, 19 Şubat'ta evrakının İYİ Parti tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından İl Seçim Kurulu'na geç verilmesi üzerine aday olamamıştı. Bunun üzerine aday olma formülleri ortaya atılmış ve çözüm DP'de bulunmuştu. Ankara'da yapılan görüşmelerin ardından Kocamaz, dün Mersin'e gelerek başvuru evrakını, DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade ile birlikte bizzat İl Seçim Kurulu'na teslim etmişti.