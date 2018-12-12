Kocamaz'ın ilçe ziyaretleri sürüyor

5 yıllık hizmetlerini anlattı.

Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki vatandaşlar ile bir araya gelen Kocamaz, kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.

“Mersin'i dağıyla taşıyla topyekun ele aldık”

Başarıya giden yolun birlik ve beraberlik içerisinde, gece gündüz demeden çalışmaktan geçtiğini söyleyen Kocamaz, “30 Mart 2014 öncesinde de bu yolları birçok arkadaşımızla birlikte kat ettik. O günün şartlarında vatandaşlarımız Mersin'de bir ilki başardılar ve ilk defa Torosların çocukları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldi. O günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mersin'i bir yerlere getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Mersin'in yıllar boyunca hizmet anlamında ihmal edildiğini ve bu ihmalin kısa sürede giderilmesinin oldukça zor olduğunu ifade eden Kocamaz, tüm zorluklara rağmen Mersin'i topyekun ele aldıklarını belirtti. Kocamaz, “Yılların ihmaline uğramış bir kentin bütün problemlerini öyle üç-beş yılda tamamlamak mümkün değil. Hele de geçmişte 745 kilometre karelik bir alana hitap eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları 22 katına, yani 15 bin 830 kilometre kareye çıktıktan sonra Mersin genelinde bütün sıkıntıları gidermek, eksiklikleri tamamlamak, ne belediye bütçesi ile ne de zamanla mümkün değildi. Ama her şeye rağmen, dağıyla taşıyla Mersin'i topyekun ele aldık. Mersin'in bütün bölgelerine eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduk ve bugün geldiğimiz noktada Allah'a çok şükür ki, verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını yerine getirdik” diye konuştu.

“Mersin Metrosu'nun yapımına başlayacağız”

Mersin'de göreve geldikleri günden itibaren kentin kanayan yarası olan trafik problemi üzerine yoğunlaştıklarını ve önemli ölçüde gelişmeler kaydedildiğini belirten Kocamaz, Mersin Metrosu projesinin de yapımına başlanacağının müjdesini verdi. Kocamaz, “Mersin'in en büyük problemlerinden biri de trafik olduğu için trafik problemini de mutlaka bir an evvel ele almamız gerekiyordu. Ama bir büyükşehir düşünün ki, kentin anayasası diyebileceğimiz bir 1/100 binlik planı yok. Göreve gelir gelmez buna başladık ve bu planın bakanlıklardan onaylanması 3.5 yıl sürdü. Yine aynı şekilde Ulaşım Master Planı yoktu. Bununla ilgili çalışmalar başladık. Bu da aşağı yukarı aynı sürede tamamlandı. Tabi Mersin'in en önemli, gelmiş geçmiş projesi olacak Metro Projesi yapılan Ulaşım Master Planı ile belirledi. Biz bir an evvel bir uçtan başlayalım düşüncesi ile gördüğünüz katlı kavşakları yapmaya başladık. Ama raylı sistemin projesi geçen henüz kasım ayı içerisinde, bu geçen 55 aylık süre içerisinde hem planlandı, projelendirildi. İnşallah onu da önümüzdeki dönem içerisinde yapacağız. Aslında biz kaynağı da bulmuştuk ama maalesef ekonomik tedbirler nedeniyle bütün yatırımlar durdurulduğu için biz bunu inşallah ikinci dönemde yapmak, tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.