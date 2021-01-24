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Kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

Mersin’in Anamur ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında çalıştığı muz serasında ölü bulunan şahsın katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında çalıştığı muz serasında ölü bulunan şahsın katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


31 Ağustos 2020 tarihinde Ali Toprak (44) Anamur ilçesinde eşiyle birlikte çalıştığı muz serasında başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, eşi A.T. ise olay anında kocasının yanında olmadığını söylemişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ailesi cinayetin aydınlatılması için araştırmacı-gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu. Programa katılan Ali Toprak'ın eşi A.T, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Müge Anlı'nın “Varsa bir bildiğin anlat” demesi üzerine daha fazla dayamayan A.T., “Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali'yi öldürdüm” dedi.


İtiraf üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan A.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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