İhlas Haber Ajansı

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Kocavilayet- Emirler arası bağlantı yolu ulaşıma açıldı

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet-Emirler mahalleleri arasındaki bağlantı yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet-Emirler mahalleleri arasındaki bağlantı yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, Yenişehir ilçesinde Kocavilayet-Emirler mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamladı. Çavak Mahallesi yolu ile Kocavilayet dolmuş durağı arasındaki sokağı, 24-26 Ekim tarihleri arasında 3 gün trafiğe kapatan ekipler, çalışmaları süratle tamamladı.


Bin 300 metrelik yolda bir süre önce yol güvenliği çalışmaları çerçevesinde zemin güçlendirme ve iyileştirme çalışması yapan ekipler, asfalta hazırlık çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine geçti.


Yol kısa sürede asfaltlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

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