Kolejli Esma uykuda kalp krizine yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde 17 yaşındaki Bilge Koleji öğrencisi Esma Vatan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özel ve Havva Vatan çiftinin kızları Esma Vatan, evlerinde uyurken kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esma, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

Esma Vatan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ilçeye bağlı Evciler Mahallesine götürüldü.