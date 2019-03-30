Koleksiyoner Yılmaz, 25 yıldır biriktirdiği resimlerle sergi açtı

Mali Müşavir ve Koleksiyoner Osman Yılmaz, 25 yıldır biriktirdiği resimlerle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde sergi açtı. Amacının, iş insanlarını koleksiyona teşvik etmek olduğunu belirten Yılmaz, Mersin Resim Müzesi kurmak istediğini söyledi.

Osman Yılmaz, 25 yılda özenle biriktirdiği 32 eseri, MTSO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışına, çok sayıda sanatsever katıldı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, açılışta yaptığı konuşmada, koleksiyonerlerin sergilerde yaptıkları bu paylaşımlarla hem sanatın gelişimini hem de kişinin kendi gelişimini desteklediğini söyledi. “Osman Yılmaz gibi değerli isimlerden koleksiyonerliğin aynı zamanda paylaşmak olduğunu öğreniyoruz” diyen Kızıltan, Yılmaz'ın birçok sanat eserini MTSO Sanat Galerisi'nden almasını ise hem galerinin hem de odanın uzun tarihinin yansıması olarak değerlendirdi. Kızıltan, “Eğer sanat hem geçmiş hem bugün hem de gelecekse; odamız sanat galerisinde geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi bizlerle paylaşan Sayın Osman Yılmaz'a MTSO ve Mersinli sanatseverler adına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Resim, hem zevk hem de bir iktisadi yatırım aracıdır”

Osman Yılmaz ise koleksiyoner olmanın sanatın ve zamanın seçilmişine sahip olmak anlamına geldiğini söyledi. Resim ve görsel sanatların hem zevk yatırımı hem de bir iktisadi yatırım aracı olduğunu dile getiren Yılmaz, sanat yatırımlarının az sayıda insan tarafından bilindiğini, göze, gönle ve cebe kazandıran bir yatırım aracı olduğunu kaydetti. Koleksiyon yapmanın sanatçıya destek gibi algılandığına işaret eden Yılmaz, “Oysa durum tam tersi. Asıl, sanatçı sanat yatırımcısına ciddi kazançlar sunuyor” diye konuştu.

MTSO'nun kültürel ve sanatsal duyarlılıkta öncü olduğunu ifade eden Yılmaz, MTSO'nun kentsel ve sosyal sorumluluk üstlendiğini ve benzer kurumların çoğalmasına da örnek olduğunu aktardı. “Ben de MTSO'nun teşviki ile bu koleksiyon sergisini açıyorum” diyen Yılmaz, temel amacının iş insanlarını koleksiyon yapmaya teşvik etmek, karma koleksiyon sergilerine vesile olmak, çok sayıda koleksiyonerin ortaya çıkmasını, yarışmasını ve sanat eksperlerinin yetişmesini sağlamak olduğunu vurguladı. 25 yıldır koleksiyon yaptığını belirten Yılmaz, koleksiyona ise tanıdığı ve sevdiği arkadaşlarının sergilerinden birer eser satın alarak başladığını, zamanla o nesnelere anlamlar yükleyerek bağlanmaya başladığını ve biriktirmeye devam ettiğini söyledi. İlerleyen dönemlerde kentin sanatçılarının eserlerinin yer aldığı ‘Mersin Resim Müzesi' kurmak istediğini de kaydeden Yılmaz, “Mersin, kurvaziyer gemilerinin geldiği bir yer olmak zorunda. O gün geldiğinde, gelen insanlar alışveriş merkezlerine ihtiyaç duymayacak. Çünkü aynısı kendilerinde de var. Geldikleri şehrin dokusunu yansıtan tarihi binaları, müzeleri ve doğal güzellikleri arayacaklar. Bu nedenle müze açmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Osman Yılmaz'ın sergisi 17 Nisan'a kadar açık kalacak.