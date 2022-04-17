Komedi filmi gibi kaza

Mersin'de ATV türü motosikletiyle yoldan çıkıp bir iş yerine dalan sürücü, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binip yoluna devam etti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, ATV türü motosikletiyle seyir halinde iken bir anda yoldan çıkarak kaldırımdaki bir iş yerine daldı. Kafeteryanın masa ve sandalyelerini devirerek ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yere yığıldı. Kısa süre yerde kalan sürücü, daha sonra ayağa kalkıp aracına binerek hiçbir şey olmamış gibi önündeki masayı da motosikletiyle devirerek yoluna devam etti. Kazaya şahit olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, komedi filmlerini andıran kaza anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 'Çizgi film karakteri misin be adam' yorumuyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ATV sürücüsünün seyir halinde iken aracıyla birlikte yoldan çıkarak bir kafeteryaya girdiği ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi motosikletine binip yoluna devam ettiği anlar yer aldı.