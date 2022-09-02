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Kömür yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kömür yüklü tırın dorsesinde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kömür yüklü tırın dorsesinde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Damlama bölgesinde S.S.'nin kullandığı 31 AGB 195 çekici, 73 AAJ 258 dorse plakalı kömür yüklü tırın dorse bölümünün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.


Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Aracın çekici kısmı tamamen yandı. Yangında 8 ton kömür yükü ve dorse zarar gördü.

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