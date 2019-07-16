Konteyner limanı Mersin'e yapılacak

Elvan'ın, komisyon toplantısında konteyner limanını sorduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, limanın Mersin'e yapılacağını teyit etti.

AK Parti Mersin İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir süredir Mersin kamuoyunu meşgul eden yeni yapılacak konteyner limanının Mersin'den başka bir ile kaydırılacağı iddialarına açıklık getirildi. Açıklamada, konuyu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gündeme getiren Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Elvan'ın, konteyner limanının Mersin'de yapılacağını hükümetten teyit ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 11. Kalkınma Planı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında konu Elvan tarafından gündeme taşındı. Planda yer alan Mersin'de yapılacak konteyner limanından “Doğu Akdeniz'de yapılacak bir liman” diye bahsedilmesi, Mersin kamuoyunda limanın Mersin dışında bir ile kaydırılacağı, Mersin'in bu yatırımı kaybettiği iddialarını gündeme taşıdı.

Elvan son noktayı koydu

Açıklamada, iddialar üzerine Elvan'ın devreye girdiği belirtilerek, “Elvan, 11. Kalkınma Planı'nın görüşmeleri sırasında konuyu gündeme getirdi ve hükümet adına planı sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, 'Doğu Akdeniz'de yapılacak bir liman ifadeniz var, buradaki kastınız nedir' sorusunu yöneltti. Oktay'ın soruya cevabı 'Mersin'de yapılacak limanı kastediyoruz' oldu. Böylece limanın başka bir ile yapılacağı iddiaları en yetkili ağızdan yalanlanmış oldu” denildi.