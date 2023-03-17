Kontrollü yıkımda cami minaresi böyle çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mersin'in Tarsus ilçesinde hasar alan bir caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı. Minarenin çökme anı kameralara da yansıdı.

Kahramanmaraşlı merkezli 2 büyük deprem 11 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Büyük yıkımların yaşandığı illerin yanı sıra farklı şehirler de de bazı yapılara zarar verdi. Mersin'in Tarsus İlçesi'ne bağlı Yenice Mahalle'de bulunan Atatürk Parkı yanındaki Lokman Hekim Camii'nin minaresi de deprem de hasar aldı. Hasar alan minarenin tehlike oluşturması nedeniyle bugün kontrollü yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen yıkım ekibi çevre güvenliği alındıktan sonra minareye halat bağladı. Halat yardımı ile minarenin yıkımı gerçekleştirildi.

Minarenin çökme anı kameralara da yansıdı.