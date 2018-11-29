Konukevi'nde kalan kadınlardan resim sergisi

Kadın Konukevi'nde kalan kadınların, ‘Kadın Bakışı Umuda Yelken' projesi kapsamında yaptıkları resimlerden oluşan serginin açılışı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati ve Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'nun katılımıyla gerçekleşti.

Bir dizi toplantıya katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati, Vali Su'nun eşi Zeliha Su ile birlikte ihtiyaç sahibi aileleri ve yaşlıları ziyaret ederek, Akdeniz Çocuk Evi'nde çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret programı çerçevesinde Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelen Nebati ve Su, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Aile ziyaretlerinin ardından Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen Nebati ve Su, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kadın Bakışı Umuda Yelken' projesi çerçevesinde Kadın Konukevi'nde kalan kadınların yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışını da gerçekleştirdi. Temsili kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen sergide, resimleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Nebati ve Su, sonrasında farklı mahallelerde ikamet eden yaşlı aileleri ziyaret ederek onlarla yakında ilgilendi.

Program, Mersin Çocuk Evleri Sitesi ziyareti ile sona erdi.