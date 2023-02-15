Konut kiralarında fahiş fiyat uygulayanlar mercek altında

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, deprem bölgesinden Mersin'e barınma amacıyla gelen depremzedelere konut kiralamakta fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.

Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gerek basında yer alan haberler gerekse yapılan şikayetlerden, yaşanan deprem felaketi nedeniyle bölgeye yakın bir konumda bulunan Mersin'e barınma amacıyla gelen vatandaşlara, konut kiralarında fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Depremle mücadele edilen bu elim dönemde, vergi denetim birimleri tarafından gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen konut sahipleri, emlakçı gibi ilgililer hakkında gerekli vergisel yaptırımlar uygulanacak, hiçbir suiistimal cezasız kalmayacaktır. Hep birlikte yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz."