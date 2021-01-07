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Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili bilgilendirme toplantısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, kurumların altyapı çalışmalarında izlenecek yol haritası konuşuldu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığının söz konusu yönetmelikte yaptığı değişiklikle gerçek ve tüzel kişiler tarafından yatırım ve arıza kapsamında sokaklarda yapılacak kazıların ruhsat verme ve tahrip ücretini alma yetkisi ilçe belediyelerine verildi.


Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık, AYKOME Şube Müdürü Zuhal Özananar, ilçe belediyeleri yetkilileri ve altyapı çalışmaları yapan kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili bilgilendirme yapılırken, izlenecek yol haritası konuşuldu.



Sokaklarda kazı ruhsat iznini verme yetkisi ilçe belediyelerine verildi


İlgili yönetmeliğin Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Yetkileri kısmında yer alan 8'inci maddesinin f bendinde yapılan değişikliğe göre, ilçe belediye sınırları dahilinde olan yatırım ve arızaya yönelik altyapı kazılarında yapılacak kazı işlemlerine kendi sınırları dahilinde ruhsat iznini büyükşehir değil, ilçe belediyeleri verecek.


Büyükşehir belediyesi, kendi sınırları dahilinde (caddelerde) yapılacak kazılara ruhsat verecek ve bundan sonraki süreçte koordinasyon görevine devam ederek, evrak ve takip sistemi konusunda ilçe belediyelerine gereken desteği sağlayacak.


Toplantının ardından ilçe belediyelerinin yetkililerine konuyla ilgili AYKOME modülü üzerinden çalışma bilgisi verildi.

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