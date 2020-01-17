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Köpeğe çarpmamak için fren yapılınca, kamyonet köprüde asılı kaldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün ani freni ile kayarak yoldan çıkan kamyonet, köprüde asılı kaldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün ani freni ile kayarak yoldan çıkan kamyonet, köprüde asılı kaldı. İçerisindeki 3 kişi burnu bile kanamadan kurtulurken, kazaya bir otomobil sürücüsünün önüne çıkan köpeğe vurmamak için ani fren yapmasının neden olduğu ileri sürüldü.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe merkezinde Talat Göktepe Çamlığı karşısında D-400 Karayolunun Mersin-Antalya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü önüne fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Bu esnada otomobili arkadan takip eden 33 CHZ 94 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa K. aniden fren yaparak direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyonet Kuruköprü'nün korkuluklarını kırıp aşağıya sarktı. Kamyonet sürücüsü ve yanında yolculuk eden 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet vinç yardımıyla asılı kaldığı köprüden çıkarıldı.


Kazaya tanık olan Halil İnce, "Bir araba gidiyordu, arabanın önüne aniden köpek çıktı. Adam vurmamak için fren yaptı. Arkadan gelen araç da fren yaptı, kaydı ve kanala düştü. İçinde 3 kişi vardı" dedi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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