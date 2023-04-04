Korkmaz: "Pamukluk Barajı Mersin için hayati önem taşıyor"

Toplantı, su ve kanalizasyon idareleri genel müdür ve genel müdür yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi. TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ramazan Özcan Yıldırım ve Halil İbrahim Azak'ın, bölgede yapılan ve devam eden çalışmalara dair bilgileri aktardığı toplantıda, deprem sonrası süreçler, içme suyu ve kullanım suyu temini, atıksu yönetimi, kentsel su ve kanalizasyon altyapısı, sel, kuraklık ve kırsal bölgelerdeki hizmetler gibi konular ele alındı. Toplantıda söz alan MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, değişik sebeplerle Mersin'in maruz kaldığı göç dalgasıyla artan içme suyu talebi, Pamukluk Barajı sonrası isale hattı ve arıtma tesisinin devreye alınması, yasal mevzuatlar, Mersin'de ağırladıkları depremzedeler gibi birçok konuya değindi. Yoğun göç sebebiyle Mersin'in özel statüye alınması gerektiğini belirten Korkmaz, "Biz şu anda 1.9 milyonluk nüfusa yetecek bir paya sahibiz, ama gerçekte 2.7 milyon nüfusa hizmet ediyoruz. Bu payların da bir an önce mevzuat anlamında revize edilmesi lazım. Mersin, afet bölgesine çok yakın olması ve akrabalık ilişkilerinin yoğun yaşanması nedeniyle, deprem sonrası inanılmaz bir göç aldı. SCADA'dan aldığımız verilere göre, 400 bine yakın depremzede şu anda Mersin'de barınıyor. Kentimizde uzun zamandır 400 bine yakın Suriyeli mülteci de barınıyor. Ayrıca, hem nükleer santral inşaatı hem de Ukrayna savaşından kaynaklı olarak da müthiş bir Rus akını yaşanıyor. SCADA merkezinden alınan tüketim verilerine göre şehre verdiğimiz su miktarını hesap ederek, kentteki gerçek nüfusu ölçüyoruz. Bu yoğun göç dalgaları sonucunda Mersin'in şu andaki gerçek nüfusu, 2.7 milyon civarında. Yaşanan çok şiddetli kuraklık ve yoğun göçle birlikte, Pamukluk Barajı sonrası isale hattı ve arıtma tesisinin devreye alınması, Mersinimiz için hayati bir önem taşıyor. Pamukluk Barajı projesi gibi, İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde kredi onayı bekleyen işler için Mersin'e pozitif ayrımcılık yapılması lazım. Bu nedenler doğrultusunda, İller Bankası'nda hibe ve kredi programlarında bekleyen projelerimizin de bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.