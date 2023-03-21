Koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, bölgede hazır bekledi. Arazinin bataklık olması nedeniyle deltanın karaya uzak noktalarındaki alevlere müdahale edilemedi. Yangın, daha sonra kendiliğinden etkisini kaybederek tamamen söndü.

Bölgede geçen yıl da yangın çıkmıştı.