İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan araçta, 150 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan araçta, 150 gram esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesinde şüphe üzerine durdurulmak istenilen bir araç, ekiplerin 'dur' ihtarını uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin ısrarlı takibi sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.


Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.