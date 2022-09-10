'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri Akdeniz'de

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayında Tarsus'ta başlattığı ‘Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri, Akdeniz ilçesine bağlı köy ve mahallelerde devam ediyor.

Haziran ayından itibaren Mersin'in dört bir köşesini saran ‘Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri, Akdeniz ilçesine bağlı Esenli Mahallesi'nde gerçekleşti. Çocukların yanı sıra her yaştan yetişkinin de büyük ilgi ile izlediği etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı personeli, geleneksel sokak oyunlarından dans etkinliğine, resim yapma ve yüz boyama etkinliğinden kukla oyununa, çömlek yapım atölyesinden Karagöz-Hacivat orta oyununa kadar birçok gösteriyi katılımcıların beğenisine sundu. Büyük ilgi gören etkinlikler hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Bu etkinliği çok önemsiyoruz. Haziran ayından itibaren önce Tarsus'ta başladık. Çamlıyayla, Silifke, Mut, Gülnar, Erdemli, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde devam ettiriyoruz. Akdeniz'de yaptığımız ilk etkinlik bu. Onun için halkımızla birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Çocuklarla keyifli vakit geçirmek, Karagöz-Hacivat oyunlarıyla, orta oyunuyla, balon şovlarıyla, resim atölyeleriyle, müzik dinletileriyle, aynı zamanda eğlenceli müzikler çalarak hep beraber oyunlara eşlik etmek noktasında bir arada olmak için bu çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Özdülger, “Gerçekten de çok olumlu dönüşler alıyoruz. Çünkü köyünde, mahallesinde yazı geçiren köylümüz de, çocuklarımız da bizim olmazsa olmaz, çok kıymetlilerimiz. Onlarla bu etkinlikte bu paylaşımda bulunmak, bizim için çok önemli” diye konuştu.

Etkinliğin içerisinde kültürel ve sanatsal, aynı zamanda çocuk oyunları çalışmalarının yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi'nden alınan cupcake, dondurma ve limonata gibi paylaşımlarla lezzetli ve keyifli vakit geçirilmesini de hedeflediklerini söyleyen Özdülger, “Aynı zamanda bizim yine çok önemsediğimiz okuma alışkanlığını geliştirme noktasında, çocuklarımıza çocuk kitapları dağıtıyoruz. Bu birliktelik konusunda da güzel aksiyonlar alıyoruz. Gerçekten çok keyifli, dolu dolu geçen etkinlikler oluyor. Tüm ilçelerimizde her gün çalışmalarımız, projelerimiz devam edecek. Okulun açılmasından sonraki hafta, hepsini tamamlamayı hedefliyoruz. Bunu belli aralıklarla tekrar gerçekleştirme amacındayız. Çünkü bu güzel dokunuşlar, bu güzel etkinlikler bizlere de doping oluyor aynı zamanda” şeklinde konuştu.

Başkan Vahap Seçer'in de ‘Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliğini çok önemsediğine dikkat çeken Özdülger, “Kendisi, çok önemsediği bu çalışmanın her noktada olmasını ve bize bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapma talimatları var. Biz de o doğrultuda elimizden gelen güzelliği başarıyı sergilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliği çok beğendiğini söyleyen Şerafettin Çelikkol, “Bu bir başlangıçtır. Etkinliğin anlamı, genelde toplumun yeni yetişmekte olan kesimin olgunluk ve genel kültürünü geliştirme ve güçlendirme anlamını taşır. Gelecek yıllara daha güzel, daha paylaşımcı olmasını dileriz” dedi.