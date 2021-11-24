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Kozalak toplarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Mersin’de çam ağacında kozalak toplarken elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de çam ağacında kozalak toplarken elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'nde kapısının önündeki cam ağacından kozalak toplayan Bayram Fidan, elektrik akımına kapıldı. Elektrik tellerine teması sonucu akıma kapılan Fidan, çam ağacının üzerinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda ağaçtan indirilen Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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