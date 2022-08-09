Kreş öğrencileri eğlenerek öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerine bağlı hizmet veren Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi'nde, minik öğrencilerle hafta boyunca mikroorganizmalar projesi çerçevesinde etkinlikler düzenlendi. Minikler, yaptıkları deneylerle hem eğlendi hem de öğrendi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreşlerde 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesinin ardından, çeşitli aktivitelerle yaz okulu devam ediyor. Öğrencilerle hem eğitici hem de eğlenceli aktiviteler yapılıyor. Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi'nde öğrenciler, öğretmenler eşliğinde çeşitli deneyler yaparak, hafta boyunca yararlı ve zararlı mikroorganizmaları inceleme fırsatı buldu. Mikrop barındıran ekmekle mikrop barındırmayan ekmeği deney ile gözlemleyen öğrenciler, aynı zamanda yararlı mikroorganizmaların da ne işe yaradığını, ekmek ve yoğurt mayalayarak ve sirke yaparak öğrendi. Öğrenciler, ayrıca MESKİ'nin sağladığı araçta mikroorganizmaları, bakterileri ve virüsleri gözlemleme fırsatı buldu.

“Çocuklar, bakterileri ve virüsleri gözlemleme fırsatı buldu”

Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi Sorumlusu Kübra Tan, mikroorganizmalar projesi çerçevesinde çocuklarla birlikte deneyler, drama ve tiyatrolar yaptıklarını anlatarak, “MESKİ Genel Müdürlüğünün bize sağlamış olduğu araçla beraber çocuklar mikroorganizmaları, bakterileri ve virüsleri gözlemleme fırsatı buldular. Bu sayede ekmeğin nasıl mayalandığını, yoğurdun nasıl oluştuğunu, turşudaki sirke oranının nasıl asitleştiğini, bu etkinlikleri yaparak deneyimledik. Bugün de çocuklar mikroskopla, küçük mikropları inceleme fırsatı buldular. Bakterinin ve virüslerin nasıl oluştuğunu, bu sayede deneyimleme fırsatı buldular” dedi.

“Yaşayarak, eğlenerek öğrenmeleri için çocuklarımızı teşvik ettik

Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi'nde öğretmen Burcu Özer ise “Mikroorganizmalar müzesi oluşturarak, yaşayarak, eğlenerek öğrenmeleri için çocuklarımızı teşvik ettik. Drama ve çeşitli oyun etkinlikleriyle bilişsel gelişimlerine, motor gelişimlerine katkı sunarak, çocuklarımızla eğlenceli vakit geçirdik. Ayrıca mikroorganizmalar projesi çerçevesinde, MESKİ gezici aracımızla çocuklarımızın gözlem yapmalarına fırsat sunduk” diye konuştu.