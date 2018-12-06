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Küçük Miraç'ın babası: "Çocuğu dövüp öldürmüşler"

Mersin’in Tarsus ilçesinde emanet bırakıldığı evde dövülerek öldürülen 2,5 yaşındaki Miraç’ın babası Onur Kırçıl, "Allah’a havale ediyorum.

Mersin'in Tarsus ilçesinde emanet bırakıldığı evde dövülerek öldürülen 2,5 yaşındaki Miraç'ın babası Onur Kırçıl, "Allah'a havale ediyorum. Çocuğu dövüp öldürmüşler, diyecek bir şey yok" dedi.


Barbaros Mahallesi'nde 3 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda, F.S. (36) isimli kadın ve beraber yaşadığı T.B.'ye (41) 5 ay önce babası tarafından emanet edilen 2,5 yaşındaki Miraç Kırçıl “merdivenden düştü” denilerek kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde Cinayet Masası dedektiflerince gözaltına alınan F.S.'nin çocuğu T.B'nin dövdüğünü söylemesi üzerine zanlı gittiği Hatay'da gözaltına alındı. F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.B. tutuklandı.


Miraç Kırçıl'ın cenazesi ise Tarsus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bugün çalıştığı İzmir'den Tarsus'a gelen baba Onur Kırçil, evladının mezarını ziyaret edip dua okudu. Kırçil, İHA muhabirine, "Her şeyi Allah'a havale ediyorum. Eşimle ayrıydım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Emanet bırakmıştım. Çocuğu dövüp öldürmüşler. Diyecek bir şey yok" dedi.

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