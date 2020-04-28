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Küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde meydana gelen 2 adet küçükbaş hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 1 aracı tespit etti. Aracın kiralık olduğunu ve merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları 2 küçükbaş hayvan da ele geçirildi.


Hayvanlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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