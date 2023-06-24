'Kukla' operasyonunun Mersin ayağında 11 tutuklama

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kukla' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kukla operasyonu çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik, tehdit, kasten yaralama gibi suçlara karışan 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adliyeye sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanırken, 6 şüpheli ev hapsine çarptırıldı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.