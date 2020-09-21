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Kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahşiş Mahallesi pazar yeri yanındaki tarlada üzerinde kimliği bulunmayan yabancı uyruklu şahıs, kullandığı traktörün devrilmesi ile altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, traktör altında kalan şahsı çıkarıp, 112 Acil Servisi ekiplerini olay yerine çağırdı.


Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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