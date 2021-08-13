Kültür Parktaki tuvaletlere bir saldırı daha

Tuvaletin aynası bir saldırgan tarafından kırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Park içerisindeki bir tuvalet daha saldırganların hedefi oldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Park içerisindeki bir kafenin arkasında bulunan tuvaletin aynasını kıran saldırgan, Büyükşehir Belediyesi personelinin dikkati sayesinde yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

“Akla hayale gelmeyecek bir sürü saldırıyla karşılaşıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi personeli Tümer Bal, bu tür saldırıları günlük olarak yaşadıklarını belirterek, “Günde bir değil, üç değil, beş değil çok fazla sayıda yaşıyoruz. Aşırı saldırılar var. Klozetler tekmelerle kırılıyor, kapılarımız tekmelerle kırılıyor, aynalarımız kırılıyor, musluklarımızı söküp götürüyorlar. Bunun gibi akla hayale gelmeyecek bir sürü saldırıyla karşılaşıyoruz” dedi.

Yapılan saldırıları vicdansızlık olarak değerlendiren Bal, “Bu yapılanlar kamu malına, toplum malına yapılan bir zarardır, bir vicdansızlıktır. Bunlar hep kendi paralarımızla, bizim vergilerimizle yapılıyor. Bu ayna veya bu pisuar, lavabo kırılıyor. Daha sonra kullanacak insanlar mağdur oluyor. En hızlı şekilde müdahalemizi yapıyoruz ama neticesinde de 1-2 saat tamir süreleri oluyor. Bu sırada halka hizmet veremiyoruz. Bu sabah mesela bir klozet kapağımız kırılmıştı, bir musluğumuz dağıtılmıştı. Bugün bu üçüncü veya dördüncü olay” diye konuştu.