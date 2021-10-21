Kültürel miras Toroslar'da yaşatılıyor

Türk halk kültürünün önemli bir öğesi olan geleneksel sinsin oyunu Toroslar'da yaşatılıyor.

Orta Asya'dan günümüze uzanan sinsin oyunu, Musalı Mahallesi meydanında yakılan ateşle gerçekleştirildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da ateşin etrafında hemşehrileriyle birlikte sinsin oyununu oynayarak, örf ve adetlere sahip çıktıklarını bir kez daha gösterdi. Davul ve zurnayla daha da şenlenen oyuna, Musalı Mahallesi'nde yapılan Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Kupası Yamaç Paraşütü etkinliğine katılan sporcular da eşlik etti. Dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcular, yapılan bu geleneksel oyun karşısında heyecanlarını gizleyemedi. Başkan Yılmaz, sinsin oyununun tamamlanmasının ardından sporcular ve mahalle sakinleriyle birlikte halay çekti. Sporcular, renkli görüntülere sahne olan bu anları ise cep telefonlarına kaydetti.

“Geleneklerimizin Yaşatılması Çok Önemli”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kültürel değerleri yaşatacak ve yeni nesillere aktaracak her anın ve çalışmanın içinde olduklarını kaydederek, "Türk kültürüne sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. İlçemizde gelenek ve göreneklerimizin hala yaşandığını ve yaşatıldığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu gelenekler, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi ayakta tutan öğelerdir. Ateş etrafında oynanan sinsin de düğünlerde, kına gecelerinde, sünnet törenlerinde ve etkinliklerde yapılan geleneksel bir oyun. Bu geleneği yaşatan Musalı Mahallesi sakinlerimize teşekkür ederim” dedi.