İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumar operasyonunda 6 kişiye 12 bin 900 TL ceza

Mersin’in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen 6 kişiye toplam 12 bin 900 TL ceza yazıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen 6 kişiye toplam 12 bin 900 TL ceza yazıldı.


Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehit Mustafa Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.


Adreslerde yapılan çalışmada, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 6 şahsın her birine 1250 TL, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan da 900'er TL olmak üzere toplam 12 bin 900 TL ceza uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.