Kumar oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde Şehitkerim Mahallesi'ndeki kahvehanenin açık olduğunu tespit etti. Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kumar oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.