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Kumbarasındaki 210 lirayı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Mersin’de 6 yaşındaki Yavuz Selim Elbir adlı çocuk, kumbarasında biriktirdiği 210 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Mersin'de 6 yaşındaki Yavuz Selim Elbir adlı çocuk, kumbarasında biriktirdiği 210 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Yavuz Selim Elbir, annesine, kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Annesiyle birlikte Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi Amirliğine giden Yavuz Selim, 210 lirayı polislere teslim etti. Ekipler, parayı kampanya hesabına yatırarak dekontunu teslim ettikleri aileye ve çocuğa duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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