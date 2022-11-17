Kuraklığa dayanıklı kestane alternatif oldu, geliriyle yüz güldürüyor

Mersin'in yüksek kesimlerinde kuraklığa dayanıklı gelir getirici ürün olarak yetiştirilmeye başlanan Akdeniz kestanesinin üretiminin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı. Bu yıl kilosu 80 liraya kadar alıcı bulan ve yoğun talep gördüğü belirtilen kestaneleri yetiştiren üreticilere verim ve kalitenin daha da arttırılmasına yönelik teknik destek de sağlanacak.

Küresel iklim değişikliği son yıllarda tarımda kuraklığa dayanıklı alternatif ürünleri öne çıkarıyor. Üreticiler az yağış alan bölgelerde suya daha az ihtiyaç duyan, kuraklığa dayanıklı ve daha iyi gelir sağlayacak ürünlere yöneliyor. Akdeniz'in yüksek kesimlerinde Toros Dağları'nın eteklerinde yıllar önce bu amaçla yetiştirilmeye başlanan Akdeniz kestanesinin üretiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla tarım ve orman müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı yayla köylerinden Sarıkaya'da 2013 yılında kurulan örnek Akdeniz kestanesi bahçesinde incelemelerde bulunulurken, üretimin yaygınlaştırılması, daha fazla ekonomik gelir sağlaması amacıyla üreticilere artık teknik destek de verilecek.

"Dünyada küresel bir iklim değişikliği var ve su çok önemli"

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, kestanenin üretim alanlarını arttırarak hem ekonomiye katkı sağlamak, hem de üreticilerin gelirine destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Yıldız, "Kestane çok fazla suyu sevmiyor, rutubetli ortamı sevmiyor. O yüzden bizim yayla bölgelerimizde bin rakım üzeri ve rutubetin az olduğu bölgelerde, 3 yaşına kadar sulama istiyor ama 3 yaşından sonra su da istemiyor. Malum dünyada küresel bir iklim değişikliği var ve su çok önemli. Bu bölgede sulama imkanımız kısıtlı olduğu için yaylalarımızda kestanenin üretim alanlarını arttırarak hem ekonomiye katkı sağlamak, hem de üreticilerimizin gelirine bir destek olmak amacıyla kestanenin saha çalışmalarına yardımcı olup projeler yaparak üretim alanlarının genişletilmesini istiyoruz" dedi.

"Sezonda fiyatı 70 ila 80 lira arasında"

2013 yılında atıl arazisine kestane bahçesi kuran üretici Nihat Teke de, kestanenin oldukça masrafsız bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "İçindeki otları biçiyoruz, budamasını yapıyoruz. Başka hiçbir masrafı yok, sezonda da fiyatı 70 ila 80 lira arasında. Bu yılda çok şükür" diye konuştu.

Kestane üretiminin yaygınlaşmasına öncülük eden üreticilerden Zeki Muti ise "Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber bu kestanelerimiz Erdemlimize ve köylerimizin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Üretimini ve dikimini çoğaltacağız" şeklinde konuştu.