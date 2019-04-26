Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Mersin'de yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Mersin'de yapıldı.

Edip Buran Spor Salonunda, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaya Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazıf Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve protokol üyeleri katıldı.

Yarışma sonucunda ortaokul düzeyinde Muhammed Yaşar Şahin, lise düzeyinde ise Abdullah Arfat birinci oldular. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su ve protokol üyeleri tarafından verildi.