Kurs merkezi öğrencileri, üniversiteyi gezdi

Büyükşehir eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler akademik olarak desteklenirken, sosyal faaliyetlerle de motivasyonları artırılıyor. Büyükşehir, öğrencilerin kentte yer alan 4 üniversiteyi tanımaları için bir tanıtım programı hazırladı. Üniversitenin kampüsündeki tüm fakülteleri gezen öğrenciler, bölümler hakkında bilgi aldı. Atölyeleri de gezen öğrencilerin son durağı ise çeşitli etkinlik, şenlik ve tiyatroların yapıldığı amfi tiyatro oldu. Eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde görev yapan rehber öğretmen Cansu Turan, “Bugün öğrencilerimizle üniversiteyi ziyarette bulunduk. Öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, zaman zaman yaptığımız etkinliklerle sosyal anlamda da yanlarında olmayı hedefledik. Bu doğrultuda üniversite ziyaretimizi gerçekleştirmek istedik. Çünkü çocukların çok merak ettiği bölümlerimiz var. Üniversite kampüs hayatını tatmak istiyorlar, görmek istiyorlar. Baharın gelmesiyle öğrencilerde kırılma noktası söz konusu oluyor. Bunu da üniversitenin kampüs hayatını solumalarıyla beraber kırmak istiyoruz. Aynı şekilde üniversitenin ne kadar güzel olduğunu ve neler kazandıracağını görüp akademik anlamda eksik oldukları şeyleri daha hızlı kapatabileceklerine inandığımız için yaklaşık 100 öğrencimizle bu etkinliğimizi gerçekleştirdik” dedi.

Mersin'deki diğer üniversitelere de gezi turu yapacaklarını belirten Turan, “Mersin'de 4 köklü üniversitemiz var. Bunların ikisi vakıf, ikisi devlet üniversitesi, Mersin'dekine geldik ama devamında Tarsus Üniversitesi ve diğer vakıf üniversitelerimizi de gideceğiz. Öğrencilerimiz çok mutlu bir şekilde buraya geldiler ve gelecek sene burada olmanın hayalini kurdular. Bu anlamda da öğrencilerimiz adına çok mutluyuz” diye konuştu.

Kurs Merkezi öğrencilerinden Azra Akdoğan, sayısal öğrencisi olduğunu belirterek, “Hedefim Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi. Büyükşehir Belediyesi de bizi gezdirmek ve üniversiteyi göstermek için buraya getirdi. Fakülteleri gezdik, bilgi verdiler. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim bize verilen emekler için. Çok faydalı oluyor” şeklinde konuştu.

Kurs Merkezi'nin eğitiminden çok memnun olduğunu ifade eden Ferhat Akdemir, “Kurs merkezi birçok etkinlik düzenliyor, birçok yere gidiyoruz. Bugün de bize üniversiteyi gezdirmeye getirdiler. Şehrimizin üniversitesini görmek en azından farklı bir şehre gitsek bile burası hakkında bilgi sahibi olmak bence gayet mantıklı. Benim hedefim sinema ve televizyon. Olursa Mersin diye düşünüyorum, olmazsa başka bir şehre gitme ihtimalim var. En azından bu bölümle ilgili birçok sorunun da fakülteleri gezerek yanıtını alabildim” ifadelerini kullandı.