Kurs merkezlerinde veliler bilgilendiriliyor

Geçtiğimiz yıl açılan ve hizmet vermeye başlamasıyla birlikte yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Mithatpaşa Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde, veli toplantıları gerçekleştirildi. LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin yanı sıra 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin de faydalandığı Büyükşehir Belediyesi Mithatpaşa Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ndeki toplantılara, veliler ilgi gösterdi. Çocuklarının eğitim gördüğü sıralara oturarak toplantılara iştirak eden velilere, kurs merkezinin sağladığı imkanlar, çocuklarının eğitim hayatlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve ev ortamında ders programının nasıl uygulanması gerektiği konularında, kurs merkezi sorumlusu Aycan Uçar ve öğretmenler tarafından detaylı bilgiler verildi.

Bu eğitim döneminde ilk kez düzenlenen ve yıl boyu belli aralıklarla devam edecek veli toplantılarında, ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesinin diğer sosyal hizmetleri ve ALO 185 ile TEKSİN uygulamasının sağladığı imkanlar hakkında da bilgiler aktarıldı, gelen sorular yanıtlandı.

Oğlu, Tarsus Mithatpaşa Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde eğitim gören Dilek Gönül, “Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Artı öğretmenlerimize, rehber öğretmenlerimize; bize çok güzel bir yol gösterdiler. Çocuklarımıza güzel bir öğretmenlik yaptılar. Maddi imkanımız olmadığından dolayı, bize çok güzel bir imkan sundular” ifadelerini kullandı.

Gazipaşa'da ikamet eden bir diğer veli Süreyya Araz, “Kızımı buraya gönderiyorum, çok memnunum. Diğer yerlere zaten maddi durumdan dolayı gönderemiyordum. Böyle bir imkan sağladığı için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz; minnettarız. Kızım da severek geliyor” dedi.

Kurs merkezi öğretmenlerinden Ayşe Yılmaz, 5 Eylül'de başladıkları yeni dönem derslerinin düzenli bir şekilde sürdüğünü kaydederek, “Bugün ilk veli toplantısını yaparak, velilerimizi bilgilendirdik. Derslerimizin içeriği ile branş öğretmenlerimizi tanıtarak ve kendi önerilerini de alarak, seneye güzel bir başlangıç yaptık. Toplantılarımızda velilerimize sınavla ilgili bilgiler vererek, öğrencilerimize sunacağımız kitaplarımız hakkında, denemeler hakkında bilgilendirdik. Veli toplantılarımız bundan sonra her ay olacak” diye konuştu.