Kurs öğretmenlerine seminer

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarında görev alacak öğretmenler için yeni akademik yılın başlamasına az bir süre kala seminer verildi.

Bu çerçevede, PDR Servisi öğretmenlerine yönelik olarak etkili iletişim, öğretmen, öğrenci ve veli ilişkisine dönük seminer düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, öğretmenlere, “Hiç unutmayın, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her şeyden önce bu çocukların velisiyim. Sizlerden de gerekli özveriyi göreceğime hiç kuşkum yok” mesajını verdi.

Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke ve Mut'ta olmak üzere toplam 6 şubede hizmet veren kurs merkezlerinin sayısı Erdemli ve Aydıncık'ta açılacak şubelerle 8'e ulaştırılacak.