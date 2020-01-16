Kurtuluş kupası sahibini buldu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nce bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kurtuluş Kupası Kurumlararası Geleneksel Futbol Turnuvası, final müsabakası ile sona erdi.

3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenerek bu yıl 27 kurumun katılımıyla gerçekleşen turnuvanın şampiyonu Yenişehir Belediyesi, ikincisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üçüncüsü ise İl Sağlık Müdürlüğü oldu. Turnuvada dereceye giren kurum takımlarına ödülleri Toroslar Belediyesi Başkan Vekili Adnan Baş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuvada ayrıca gol kralı, en iyi kaleci, en iyi kenar yöneticisi, en iyi kaptan, en centilmen oyuncu, en centilmen takım, yürütme kurulu özel ve yürütme kurulu onur ödülleri yine protokol üyeleri tarafından verildi. Turnuvanın final karşılaşması bir vedaya sahne oldu. Karşılaşmayı orta hakem olarak yöneten tecrübeli hakem Ali Şaraplı, maçın 10'uncu dakikasında jübile yaparak hakemlik kariyerini tamamladı. Oyuncular tarafından omuzlara alınarak uğurlanan Şaraplı'ya plaket verilerek, hizmetleri için teşekkür edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvanın fair-play çerçevesinde tamamlandığını belirterek, dereceye giren takımları tebrik etti. Turnuva ile amaçlarının kurumlar arası diyalogu daha da arttırmak olduğunu belirten Yılmaz, "Sporun, birleştirici gücüne inanıyoruz. Hedefte şampiyon olmak var ama bu turnuvada dostluk kazandı. Turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyoruz" dedi.

Turnuvayı yöneten tüm hakemlere de teşekkür eden Yılmaz, final müsabakasında jübile yaparak hakemlik kariyerini tamamlayan Ali Şaraplı'ya da bundan sonraki hayatında başarılar diledi.