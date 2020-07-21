Kurtuluş ve Kuruluş Koruluğu bakımdan geçirildi

Ekipler, 5 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan ve 96 fidanın dikildiği korulukta yabani ot, sulama havuzları ve mıntıka temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öncelikle şehrin giriş ve çıkış güzergahlarındaki caddelerde görüntü kirliliği oluşturan yabani otluk ve çalılık alanları temizleyen ekipler, kent içerisindeki mahalle aralarında yer alan metruk ve mezbele görünümündeki alanların temizliğine ise devam ediyor.

Kurtuluş ve Kuruluş Koruluğunun bakım ve temizliği yapıldı

Ekipler, vatandaşların gündelik yaşamlarında rahat nefes alabildikleri, aileleriyle birlikte spor yapıp vakit geçirebildikleri park ve bahçelerin bakım ve temizliğini ihmal etmiyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan temizlik çalışmaları gün aşırı gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda cumhuriyetin ilanının 96. yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle oluşturulan Kurtuluş ve Kuruluş Koruluğunun bakım ve temizliği, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tesviye ve mıntıka ekipleri tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Toroslar ilçesinde 5 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan ve cumhuriyetin 96. yaşı dolayısıyla 96 adet fidanın dikildiği Kurtuluş ve Kuruluş Koruluğunun genel bakım çalışmaları özenle tamamlandı. Çalışmalar kapsamında koruluğun yabani ot, sulama havuzları ve mıntıka temizliği yapıldı. Çitlerle korumaya alınan fidanlar ekipler tarafından düzenli olarak sulanırken, zararlı böcek ve haşerelere karşı da ilaçlama gerçekleştiriliyor.