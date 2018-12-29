Kuru fasulye ithalatında 'sıfır gümrük vergisi' iddiaları üreticiyi tedirgin etti

Mersin Ticaret Borsası (MTB) ve Ulusal Baklagil Konseyi (UBK) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, kuru fasulye ithalatında gümrük vergisinin yeniden sıfırlanmasına yönelik iddiaların üreticiyi tedirgin ettiğini belirterek, "Kuru fasulyede sıfır gümrükle ithalat büyük zarar verir" dedi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Ulusal Baklagil Konseyi 8. Olağan Genel Kurulunda bakliyat sektöründeki temel sorunlara ilişkin görüşlerini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Belirtilen sorunlar içerisinde en acil konunun kuru fasulye için gümrük vergisinin yeniden sıfırlanması olduğunu dile getiren Özdemir, "Geçtiğimiz yıl 2 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete kararı ile kuru fasulye ithalatında gümrük vergisi 1 Haziran 2018 tarihine kadar sıfırlanmıştı. Son günlerde kuru fasulye için gümrük vergisinin yeniden kaldırılmasına yönelik yapılan lobi çalışmalarına ilişkin duyumlar alıyoruz. Hatta yeni yıl ile birlikte bu kararın alınmış olacağına yönelik güçlü söylentiler var. Bu söylentiler ne yazık ki özellikle üreticilerimiz açısından büyük tedirginlik oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimiz kuru fasulye ekiminden uzaklaşır"

Şu an kuru fasulye için uygulanan yüzde 19.3'lük gümrük vergisinin üreticiler açısından koruma kalkanı görevi gördüğünü vurgulayan Özdemir, "Zaten bakliyat üretimimiz iç talebi karşılamadığından yıllardır bakliyat dış ticaretinde net ithalatçıyız. Kuru fasulye üreticilerimizi korumak, motive etmek ve daha da cesaretlendirmek gerekirken, alınacak böylesi bir karar maalesef tam tersi bir etkiyle sonuçlanacaktır. Çiftçilerimizin ürünlerinin değer yitirmesine neden olacağı gibi, yaklaşmakta olan ekim mevsiminde kuru fasulye tohumu ekecek üreticilerimizin tercihlerini de olumsuz yönde etkileyecektir. Çiftçilerimizi kuru fasulye üretiminden uzaklaştırarak, alternatif ürünleri onlar için daha cazip yapacaktır" diye konuştu.

"Yüzde 19.3'lük gümrük vergisi devam etmeli"

Diğer yandan, ülke genelinde toplam 18 bin mağazası bulunan üç büyük marketin birer kiloluk paketlerde kuru fasulye satış fiyatının KDV dahil 7.95 TL olduğunu belirten Özdemir, mevcut piyasa şartlarında bu fiyat düzeyinin pahalı olmadığını, zaten serbest olan kuru fasulye ithalatının şu anki gümrük vergisi oranları ile devam etmesi gerektiğini ifade etti. Özdemir ayrıca, tüm dünya ithalatta gümrük vergisi ile kendi ürünlerini korurken, yerli ve milli politikalar geliştirmek için yoğun çaba sarf edilen bu dönemde ülkenin böyle bir karardan büyük zarar göreceğini vurguladı.

"Dışa bağımlılığımız artar"

Kuru fasulyede gümrük vergisini bir kez daha sıfırlayarak üreticilere yeni bir darbe vurulmaması gerektiğini söyleyen Özdemir, şöyle devam etti; "Ekonomik açıdan içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde, çiftçilerimiz büyük mücadele vererek üretimlerini sürdürüyorlar. Üretimde sıçrama oluşturacak politikalar geliştirmemiz ve çiftçilerimizi destekleyerek üretim için teşvik etmemiz gerekirken, gümrük vergisinin önceki yıl olduğu gibi geçici olarak bile olsa yeniden kaldırılmasının ülkemize hiçbir katkısı olmayacaktır. Zaten şu an hem ihraç pazarlarımızı elde tutabilmek hem de iç talebe cevap verebilmek için ithalat yapıyoruz. Çiftçilerimizi üretimden uzaklaştıracak böylesi kararlar uzun vadede dışa bağımlılığımızı artıracaktır. Dolayısıyla, bu yönde gelen taleplerin reddedilmesinin büyük önem taşıdığı kanaatindeyim."