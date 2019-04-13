Kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın bu yılki şampiyonu, finalde rakibini 3-0 yenen Uğur Okulları takımı oldu.

Anamur'da kurumlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına her yıl düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, bu yıl da öncekiler gibi hayli çekişmeli geçti.

6 Nisan'dan başlayan turnuvaya ilçedeki değişik kurumların 14 voleybol takımı katıldı. Kapalı spor salonunda gerçekleşen turnuvanın final maçı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Uğur Okulları takımları arasında oynandı. Hayli çekişmeli ve bir o kadar zevkli geçen maçı Uğur Okulları 3-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Karşılaşmayı Kaymakam Mehmet Kurtoğlu ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilgiyle takip etti. Kurdoğlu ve Kılınç, karşılaşmanın sonunda turnuvasının şampiyonu Uğur Okulları'na kupa ve madalyalarını verdi.