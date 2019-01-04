"Kuşatma - 7 Uyuyanlar"ın çekimlerine başlandı

Müzisyen ve edebiyatçı kişiliğiyle tanınan Ahmet Şafak, hem senaryosunu kaleme aldığı hem de baş rolünü üstlendiği "Kuşatma-7 Uyuyanlar" filminin çekimlerine Mersin'in Tarsus ilçesinde başladı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın da ziyaret edip iyi dileklerde bulunduğu film ekibi, yağmura aldırmadan çekimlerini sürdürüyor.

Filmin aksiyon ve çatışma sahneleri, izleyenler için şimdiden merak konusu oldu. Baş karakteri, vatanı için her şeyini feda etmeye hazır eski bir asker olan Turan'ın ülke üzerinde oynanan hain oyunları bozmasını ele alıyor.

Ajanlar ve teröristlere karşı kıyasıya bir vatan savunmasını konu alan filmde bir de yedi uyuyanlarla karşılaşılıyor. Filmdeki yedi uyuyanlar, vatan dara düştüğünde Türk milletinin her ferdinin, nasıl kahraman bir savaşçıya dönüşeceğinin göstergesi oluyor.

Kurban kesilip ve dualarla başlayan çekimlerin Mart ayında tamamlanacağı belirtildi.