Kuvayı Milliye Anıt Katlı Kavşağı törenle açıldı

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından temeli atılan merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerindeki Kuvayı Milliye Anıt Katlı Kavşağı, Milli Mücadelenin 100. yılında açıldı.

Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Seçer, 19 Mayıs'ın Türkiye tarihi açısından çok önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, "Eğer bugün burada özgürce, kardeşçe, demokrasi içerisinde bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşamımızı sürdürüyorsak, işte tam bundan 100 yıl önce milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarının sayesindedir" dedi.

19 Mayıs tarihinin, umudunu yitirmiş milletin tekrar umudunun yeşerdiği gün olduğunu vurgulayan Seçer, "Her geçen gün yaşadığımız olaylardan işte o günlerde yapılan bu mücadelelerin ve kazanımların değerini çok güzel anlıyoruz. O günlerden ders alarak, çok daha iyisini yapmak zorundayız. Gecemizi gündüzümüze katarak bu ülkeye hizmet etmek zorundayız. Gençlerimiz bizden çok şeyler bekliyor. Onlara daha iyi bir eğitim imkanı sunmalıyız. Bilime, aydınlığa bakan çocuklar yetiştirmeliyiz. Özgürlükçü ve çağdaş gençler yetiştirmek için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Mersin'in işsizlik ve trafik gibi iki temel sorunu olduğuna işaret eden Seçer, şöyle devam etti; "Bunun içerisinde birçok faktör var. Bu sorunlar incelenmiş ve bu çerçevede bazı projeler hayata geçirilmiş. Eski projeler revize edilebilir. Planları zaman içinde, gerekiyorsa biz değiştirebiliriz. Mevcut planda 22 katlı kavşak var. Bundan önce 3 kavşakla birlikte bugün de Anıt Katlı Kavşağı'nı hep birlikte açıyoruz.”

"Ekonomik sıkıntı nedeniyle biraz gecikti"

Trafiği rahatlatmak için her türlü yatırımın yapılacağını ifade eden Seçer, “Açılışı yapılan katlı kavşak, trafiği rahatlatacak. Yakıt ve zaman açısından tasarruf olacak. Burası ile ilgili çok şikayet aldım. Burası ekonomik sıkıntı nedeniyle biraz gecikti. Geçtiğimiz gün gördünüz, mecliste çoğunlukçu demokrasi anlamında yetkim yok. Mecliste Cumhur İttifakı karşısında azınlıktayız. Mesela, meclisten borçlanma yetkisi istedik ama buna muvaffak olamadık. Gelen paylarımızda düşüş var. Gelen para Mersin halkının hiçbir yatırım yapmadan normal cari giderlerini ve geçmiş dönem borçların taksitlerini ödemeye yetmiyor. Hiçbir şekilde şikayet etmiyorum. Mersin olarak hep birlikte bunları aşacağız” diye konuştu.

Bölgede bulunan Kuvayi Milliye Anıtı'nın taşıma esnasında zarar gördüğünü, bu sebeple yerine konulamadığını, ancak daha güzelini kendilerinin koyacaklarını belirten Seçer, “Burayla ilgili sosyal medyadan bazı şikayetler geliyor. ‘Orada Kuvayi Milliye Anıtı vardı, neden oraya konulmadı?' diye eleştiriler olmuş. Değerli hemşerilerim, o dönemde bu inşaat çalışmaları başlarken, o anıtın kaidesi oradan alınmış ve taşıma sırasında zarar görmüş. O anıtı buraya koymamız görsellik açısından doğru olmazdı ama kısa bir süre sonra çok daha güzelini buraya konulmasını sağlayacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Önceki dönem Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Vahap Seçer'e yeni hizmet döneminde başarılar dileyerek, devlette devamlılığın esas olduğunu ve bir önceki dönemde başlatılan projelerin artarak devam edeceğine inandığını söyledi. Anıt Katlı Kavşağı projesini Mersin'in kurtuluş tarihi olan 3 Ocak'ta başlattıklarını ifade eden Kocamaz, ekonomik kriz nedeniyle projenin zamanında açılamadığını belirterek, “Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Başta Toroslar olmak üzere bütün Mersin'e hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okunan Kur'an- Kerim sonrası Kuvayi Milliye Anıt Katlı Kavşağının açılışı gerçekleştirildi.