Kuyuya düşen, ağaca sıkışan kediler için itfaiye seferber oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kent merkezinde biri kuyuya düşen, diğeri ağacın dalları arasına sıkışan iki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gözlükule Mahallesinde yer alan galericiler sitesi yanında bulunan kuyuya düşen kedinin yardım sesini duyan esnaf durumu Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği arama-kurtarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekibinden iki personel, kuyuya inerek, halatla kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.

Anıt Mahallesi 0357 Sokak üzerindeki müstakil evin bahçe bölümünde bulunan ağacın dalları arasına sıkışan bir başka kedi, yine Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri tarafından ekipman kullanılarak bulunduğu yerden kurtarılarak, özgürlüğüne kavuşturuldu.