Kuzey Irak'a tırla 124 bin tıbbı ilaç götüreceklerdi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir tırda yaptıkları aramada, Kuzey Irak'a götürüleceği tespit edilen değişik markalarda 124 bin 695 tıbbı ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ruhsatsız ateşli silahlara yönelik yapılan çalışmalarda C.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 5 tabanca, 60 fişek, 1 hot marka el telsizi, 1 sallama tabir edilen bıçak, 1 polis jopu, 1 palaska, 1 polis özel harekat şapkası, 3 silah kılıfı bulunurken, M.E. isimli şahsın üzerinde ise 1 tabanca, 1 şarjör ve 8 dolu fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda A.O., A.A., Y.Ç., ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramada 125 gram kokain, 210 gram esrar, her biri 1'er gram olarak satışa hazır hale getirilmiş 35 fişek toz esrar, 225 extacy hap, 12 shunk, 1,40 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigara satışı yapanlara da göz açtırmayan ekipleri, yaptıkları operasyonlarda değişik markalarda bin 125 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirirken, 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kuzey Irak'a 124 bin 695 tıbbı ilaç götürürken yakalandı

Şevketsümer Mahallesi'nde şüpheli bir tırı durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada Kuzey Irak'a götürüleceği tespit edilen değişik markalarda 117 bin 150 tablet tıbbi ilaç, 6 bin 750 adet burun spreyi ile 795 adet göz damlası olmak üzere toplamda 124 bin 695 kalem tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.S. gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca aranan şahıslara yönelik de çalışmalarını sürdürüyor. Terör örgütü propagandası, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, yağma, kaçakçılık, ateşli silahlarla bıçaklar hakkında kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik, hakaret, yaralama, alkollü araç kullanma suçlarından 10 yıl ve aralıklarla hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.