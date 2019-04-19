KYK öğrencileri tenis eğitimlerine başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri, 'KYK Gençleri Kortta Projesi' ile tenis eğitimlerine Mersin Tenis Kompleksinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında 21 Mart 2019 imzalanan iş birliği protokolü ile yurtlarda kalan öğrencilere yönelik tenis spor faaliyetlerinin yürütülmesi, KYK kız ve erkek yurtlarında kalan gençlerin tenisle tanışması ve tenisin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "KYK Gençleri Kortta Projesi" kapsamında Mersin'de haftanın 2 günü verilen eğitimlere 64 öğrenci katılıyor. Uzman eğitimler nezaretinde Mersin Tenis Kompleksinde eğitimlere başlayan öğrenciler, isterlerse TTF i-kort sistemi üzerinden tenis lisansı ve hakemlik kurslarına müracaat edebilecekler.

Verilen eğitimler sonunda belirlenen pilot iller arasında tenis turnuvaları düzenlenecek ve öğrencilere kurs sonunda katılım sertifikası verilecek.