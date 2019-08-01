Laal Paşa Camisi restorasyonu 2 yıldır bitmedi

Mersin'in Mut ilçesinde 630 yıllık tarihi Laal Paşa Camisi'nin restorasyonu 2 yılı geçmesine rağmen bitirilemeyip çalışmalar da durunca vatandaşların tepkiye neden oldu.

İlçenin en eski camilerinden Laal Paşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları 5 Mayıs 2017'de başladı. 5 Nisan 2019'da bitmesi gereken çalışmalar aradan geçen süreye tamamlanmadı. Restorasyon için toplam 1 milyon 800 bin lira harcanan camiye sahip çıkılması gerektiğini belirten vatandaşlar, restorasyonun biran önce bitirilmesini istedi.

Laal Paşa Camii, Karamanoğulları İbrahim Bey'in emirleri ile Lala Paşa tarafından yaptırıldı. Kare planlı ve orta kubbeli olan cami düzgün kesme taşlarla inşa edildi. Kitabesine göre iki defa onarım gören caminin bahçesinde 2 adet türbe bulunuyor. Kümbetlerin birinde 3 adet, diğerinde ise 4 adet mezar yer alıyor. Evliya Çelebi Seyahat-Namesi'ne göre Laal Paşa bu kümbetlerin birisinde yatıyor.