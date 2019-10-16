Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde nar yüklü tırın viraja girdiği sırada devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cebrail D. idaresindeki 23 BA 440 plakalı nar yüklü tır, Kaledibi Mahallesi Alinko mevkiinde viraja girdiği sırada sağ ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve polisin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolundaki trafik kontrollü olarak sağlandı.