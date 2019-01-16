İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lemas Çayı taştı, bahçeleri ve seraları su bastı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerdeki karın yağmurla erimesi ve sağanak yağmurun aralıksız devam etmesi sonucu Lemas Çayı’na sel suyu geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerdeki karın yağmurla erimesi ve sağanak yağmurun aralıksız devam etmesi sonucu Lemas Çayı'na sel suyu geldi. Islah edilmesine rağmen taşkın sular oluşan Lemas Çayı çevresinde narenciye bahçelerini, seraları, yazlık site ve tesisleri su bastı.


Limonlu Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, "Bir haftadır yüksek kesimlere yağın karın erimesi ve 3 gündür aralıksız yağan yağmurdan dolayı Lemas Çayı'nın taşması itibariyle narenciye bahçelerimiz ve seralarımız sular altında kalmıştır. Hatta yazlık sitelerimizde sular altında kaldı. Vatandaşlarımız büyük mağduriyet duymuştur" dedi.


Islah çalışmasına rağmen sel sularının taşkına neden olduğunu ifade eden Aslan, "Islah çalışmasının bir faydası olmadı. Islah çalışması yapıldı, şuan derenin içi büyük çalılarla, otlarla, kargılarla dolu. Dere tekrardan taşıyor" diye konuştu.


Oturduğu yazlık site sular altında kalan bir vatandaş ise, "Üç gündür yağmur yağıyor, üçüncü gün böyle oldu. Su gidiş yolu bulamıyor, suyun gidiş yolları kapandı. Şiddetli yağmurlarda böyle oluyor. Sabah bir uyandım her yer su içinde kalmış. Altyapının iyileştirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.