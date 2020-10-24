Leningrad NGS'nin VVER-1200 reaktörlü yeni güç ünitesi elektrik vermeye başladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Elektrik Enerjisi Bölümü Rosenergoatom'a bağlı Leningrad Nükleer Güç Santrali'nin VVER-1200 reaktörle donatılmış 6'ncı ünitesi, ilk kez şebekeye bağlandı. Şebekeye bağlanan yeni güç ünitesi 240 MW kapasiteye ulaştı. Türkiye'deki Akkuyu NGS için de 3+ nesil VVER-1200 teknolojisi kullanılacak.

Rosatom'un Operasyonel Yönetimi Birinci Genel Müdür Yardımcısı Alexander Lokshin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Leningrad NGS'nin 6'ncı ünitesi şebekeye bağlandı ve Rusya'nın birleşik enerji sistemine elektrik vermeye başladı. Bu gelişme hem güç ünitesi hem de ülke bakımından büyük önem taşıyor. Güç ünitesinin kurulum sürecinde iki önemli aşama vardır. Bunlardan ilki, reaktör ‘canlanmaya' başladığında reaktörün minimum kontrollü güç seviyesinde kritik duruma getirilmesidir. İkinci ve daha önemli olan aşama ise güç ünitesinin işlevini yerine getirmeye ve elektrik üretmeye başladığında kurulan ilk şebeke bağlantısıdır. Bugün ülkemiz, 1200 MW'lik yeni bir ünite ile nükleer enerji alanında öncü bir güç olarak itibarını daha da güçlendirdi” dedi.

Rosenergoatom Genel Müdürü Andrei Petrov ise “Yeni güç ünitesi birleşik güç sistemine bağlanarak 240 MW'lık kapasitede test edildi. Sonraki aşama yani deneme operasyonunda, reaktör gücü yüzde 100 oranına kadar teste tabii tutulur. Deneysel operasyonun her aşamasında reaktör, birçok ana ekipman ve dinamik operasyonel testlerinden geçirilir. Bu testlerin amacı ise farklı güç seviyelerinde reaktörün devre dışı bırakılmasını simüle etmektir” ifadelerini kullandı.

6'ncı ünite, şebekeye bağlanmadan önce güç verme işlemine tabi tutuldu. Bu işlem sırasında termal ve elektrik enerjisi üreten ana ekipmanın ve sistemlerin hazır olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlayan ve termal kapasitenin adım adım yüzde 1'den yüzde 35'e çıkarıldığı testler uygulanır. Yüzde 35 termal kapasiteye ulaşıldığında türbin jeneratörü şebekeye bağlanır ve ülkenin birleşik güç sistemine elektrik üretip dağıtımını yapar.

Deneysel operasyon aşamasının tamamlanmasının ardından 2021'de ticari faaliyete başlaması planlanan 6'ncı güç ünitesi, ekipman denetimi için devre dışı bırakılarak devlet komisyonu tarafından denetlenecek.